Κουκουλοφόροι άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ στη Μασσαλία(vid)

Επίθεση κουκουλοφόρων με καλάσνικοφ σημειώθηκε ο απόγευμα στην περιοχή La Busserine, στη γαλλική πόλη.

Οι άγνωστοι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία βγήκαν από όχημα και άνοιξαν πυρ κατά ομάδας νεαρών που στέκονταν δίπλασε πολιτιστικό χώρο.

Στη συνέχεια διέφυγαν με το ίδιο όχημα, έχοντας τραυματίσει τουλάχιστον ένα άτομο.

Πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών των δραστών με την αστυνομία, προτού αυτοί καταφέρουν να ξεφύγουν.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Marseille shooting: Hooded men open fire with Kalashnikovs - The men opened fire on a group of young people not far from the cultural space known as ‘La Busserine’, local media Corse-Matin reports. pic.twitter.com/WdaVs5v71F

