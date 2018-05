Στις κάλπες οι Ιρλανδοί για τις αμβλώσεις (pics)

Από τις 7 το πρωί τοπική ώρα έχει αρχίσει στην Ιρλανδία η διαδικασία ψηφοφορίας στο δημοψήφισμα για τις αμβλώσεις, το οποίο έχει διχάσει τη χώρα.

Οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν «Ναι» εφόσον θέλουν την κατάργηση της λεγόμενης 8ης Τροποποίησης του Συντάγματος (1983), η οποία καθιστά παράνομες τις αμβλώσεις ακόμα και σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης μετά από βιασμό ή ακόμα και όταν προκύπτει ζήτημα εμβρυϊκής ανωμαλίας που δε θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της κύησης. Οι αμβλώσεις στην Ιρλανδία επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση απειλής της ζωής της εγκύου.

«Όχι» θα ψηφίσουν όσοι θεωρούν σωστή την πρόβλεψη του νόμου πως το έμβρυο έχει ισότιμο δικαίωμα στη ζωή με την έγκυο.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ τοπική, με το αποτέλεσα να αναμένεται το βράδυ του Σαββάτου.

Πάνω από 3,2 εκατομμύρια Ιρλανδοί είναι εγγεγραμμένοι με δικαίωμα ψήφου, με 100.000 εξ αυτών να εγγράφονται τις ημέρες πριν από το δημοψήφισμα.

Η συζήτηση για τις αμβλώσεις διεξάγεται επί δεκαετίες στην Ιρλανδία και το σημερινό είναι το έκτο σχετικό δημοψήφισμα.

Το ερώτημα στο ψηφοδέλτιο αναφέρει: «Εγκρίνετε την πρόταση να τροποποιηθεί το Σύνταγμα η οποία περιέχεται στο παρακάτω νομοσχέδιο;»

Εφόσον υπάρξει αλλαγή της συγκεκριμένης πρόνοιας του συντάγματος, οι αμβλώσεις θα επιτρέπονται έως και τη 12η εβδομάδα της κύησης, όπως ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η έγκυος διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της ή κίνδυνο σοβαρής σωματικής και ψυχικής υγείας, έως και την 24η εβδομάδα.

On 26 Nov 1974, Auschwitz survivor Simone Veil presented her historic abortion bill to the French parliament. She was accused of Nazi methods at the time by some members of the 95% male assembly.

Veil died a year ago. But certainly today she is watching #Ireland. pic.twitter.com/iPLarGyZLf

— Henrik Enderlein (@henrikenderlein) 25 May 2018