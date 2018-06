ΗΠΑ:«Ξύπνησα και δεν αναγνώριζα τη γυναίκα μου»

Ένα απροσδόκητο περιστατικό το Σεπτέμβριο του 2016 κατάφερε να διαταράξει την ευτυχισμένη ζωή των Adam και Rachel Gonzalez που έκλειναν τέσσερα χρόνια παντρεμένοι στην Αριζόνα. Ο άντρας ξύπνησε και δε θυμόταν τίποτα από τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πώς η υπομονή της συζύγου και οι παραινέσεις της μητέρας του κατάφεραν να σώσουν το γάμο τους και να επαναφέρουν τη μνήμη του άτυχου άντρα που ήταν όμηρος του ίδιου περιστατικού το 2001.

Ο πρώτος γάμος του Adam έληξε το 2001 έχοντας αποκτήσει δυο παιδιά. Η νέα του σχέση δεν τελείωσε τόσο «ειρηνικά», καθώς η πρώην του τον έσφιξε με ηλεκτρικό καλώδιο αφήνοντάς τον αναίσθητο στο ίδιο του το γκαράζ. Μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο η καρδιά του σταμάτησε τρεις φορές. Έπεσε σε κώμα για τέσσερις μήνες. Όταν ξύπνησε ο 35χρονος δε θυμόταν τίποτα. «Δεν ήξερα ποιος ήμουν, πόσω μάλλον ότι ήμουν χωρισμένος και είχα δυο παιδιά» συμπληρώνει.

