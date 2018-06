Σεούλ:Αμάξι έπεσε στην πύλη εισόδου της Αμερικαν. πρεσβείας(pic)

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγα λεπτά στην Αμερικανική πρεσβεία στην Σεούλ, πρωτεύουσα της Νοτίου Κορέας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη της εισόδου της πρεσβείας, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός για λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Russia Today, ο οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο που ανέβασε ανταποκριτής του Reuters στη χώρα:

Somebody decided to ram the front gate of the US Embassy in Seoul tonight pic.twitter.com/XpWZ55LJ17

— Josh Smith (@joshjonsmith) 7 June 2018