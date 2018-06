Ιαπωνία:Αμερικανικό μαχητικό F-15 κατέπεσε στη θάλασσα

Αμερικανικό καταδιωκτικό F-15 συνετρίβη σήμερα στη θάλασσα στο νότιο τμήμα της Ιαπωνίας, μετέδωσαν ιαπωνικά ΜΜΕ, διευκρινίζοντας ότι ο χειριστής του μπόρεσε να σωθεί κάνοντας χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος του και περισυνελέγη από τις ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις.

Το περιστατικό επιβεβαίωσαν οι αμερικανικές δυνάμεις οι οποίες σταθμεύουν στην Ιαπωνία με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν. Το ιαπωνικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής το ατύχημα επίσημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων, συστήθηκε επιτροπή για να διενεργήσει έρευνα για το συμβάν.



Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, το αεροσκάφος, που ανήκε στη δύναμη η οποία σταθμεύει στη βάση Καντένα, κατέπεσε 80 χλμ. νότια από τη Νάχα, την πρωτεύουσα του νησιού Οκινάουα, στη νότια Ιαπωνία.

Όπως μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, ο χειριστής υπέστη κάταγμα στο πόδι.

#BREAKING: A U.S. F-15 fighter jet crashed into sea off Japan's Okinawa; a pilot was ejected and safely rescued, reports said. pic.twitter.com/FbwRKnIpP8

— China Xinhua News (@XHNews) 11 June 2018