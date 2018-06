Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς 25% σε κινεζικά τεχνολογικά προϊόντα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς ύψους 25% σε κινεζικά προϊόντα αξίας 50 δισεκ. δολαρίων που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία και την τεχνολογία και δεσμεύθηκε να επιβάλει περαιτέρω δασμούς εάν η ασιατική χώρα προχωρήσει σε αντίποινα.

Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι η λίστα με τους δασμούς περιλαμβάνει προϊόντα από το στρατηγικό σχέδιο της Κίνας "Made in China 2025", με στόχο να κυριαρχήσει η χώρα στις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, τα οποία θα «αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Κίνας αλλά θα πλήξουν την οικονομική ανάπτυξη για τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες».

