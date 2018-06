Γερμανία:Επίθεση με μαχαίρι - Νεκρή μια γυναίκα

Ενας άνδρας επιτέθηκε πριν από λίγη ώρα με μαχαίρι σε δύο γυναίκες και έναν άνδρα στο κέντρο του Μονάχου.

Η μία γυναίκα, 25 ετών, εξέπνευσε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη.

Ο δράστης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, δεν έχει συλληφθεί ακόμη, θεωρείται ωστόσο ότι είναι ελαφρά τραυματισμένος. Σύμφωνα με την Muenchner Merkur, γνώριζε το θύμα.

BREAKING: Stabbing attack in Germany's #Munich kills one, injures three – reports https://t.co/GBH77GMnkt pic.twitter.com/6WRiV1fxdO

— Sputnik (@SputnikInt) 15 June 2018