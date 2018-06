Μόσχα: Ταξί έπεσε σε πεζούς σε εμπορικό κέντρο

Ένα ταξί έπεσε πάνω σε πλήθος πεζών στο κέντρο της Μόσχας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 7 άνθρωποι, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο μια πηγή από τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε η πηγή σύμφωνα με το TASS.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι ορισμένοι από τους ανθρώπους που παρασύρθηκαν από το όχημα φορούσαν τις φανέλες της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μεξικό.

Σύμφωνα με τους μάρτυρες, ο οδηγός βγήκε από το ταξί, προσπάθησε να διαφύγει αλλά συνελήφθη από την αστυνομία. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, είχε άδεια οδήγησης από το Κιργιστάν.

Η αρχή Διαχείρισης της κυκλοφορίας της Μόσχας δημοσίευσε μια φωτογραφία, όπου διακρίνεται το ταξί δίπλα σε μια πινακίδα κυκλοφορίας και άλλη μία που φαίνονται δύο ασθενοφόρα στο σημείο.

Η αστυνομία της Μόσχας αναφέρει ότι ο οδηγός το πιθανότερο έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η αρχή Διαχείρισης της κυκλοφορίας της Μόσχας γνωστοποίησε ότι ο οδηγός του ταξί δήλωσε στις αρχές ότι η ενέργειά του δεν ήταν εσκεμμένη.

Το Interfax μετέδωσε επικαλούμενο μια πηγή ότι ο οδηγός του ταξί ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

BREAKING: Taxi rams into people in central #Moscow , 7 injured – reports https://t.co/HQpOoe9O4K pic.twitter.com/PIwmqLVoar

Taxi ploughs into ‘World Cup fans’ in Moscow leaving seven injured https://t.co/Hdh4J2uuaN pic.twitter.com/YVY3lZarBI

— The Sun (@TheSun) 16 June 2018