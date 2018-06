Καράκας:17 νεκροί όταν κάποιος πέταξε δακρυγόνο σε αίθουσα

Δέκα επτά νεκροί, εκ των οποίων 8 ανήλικοι, σκοτώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε μια αίθουσα εκδηλώσεων αφού ξέσπασε καβγάς κατά τη διάρκεια του οποίου ένας εκ των εμπλεκομένων εκτόξευσε ένα δακρυγόνο.

Αποτέλεσμα ήταν να επικρατήσει πανικός και οι παριστάμενοι να αρχίσουν να σπρώχνουν βίαια ο ένας τον άλλο και να ποδοπατούνται, γνωστοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Βενεζουέλας, Νέστορ Ρεβερόλ.

«Ξέσπασε μια συμπλοκή τις πρώτες πρωινές ώρες και ένα από τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν εκτόξευσε ένα δακρυγόνο, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός μεταξύ του πλήθους των 500 ανθρώπων που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κλαμπ (…) και να προκληθεί ο θάνατος 17 ανθρώπων» δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ο Ρεβερόλ.

Venezuela's government says 17 people were killed after a nightclub brawl led to a stampede. The interior minister says 8 minors were among those killed and another five people were injured. https://t.co/wkRdBIUdiW

