Απειλή για βόμβα σε σχολείο του Μανχάταν

ην εκκένωση των εγκαταστάσεων του Vanguard High School στο Μανχάταν διέταξαν την Τρίτη το πρωί (τοπική ώρα) οι αμερικανικές αρχές, μετά από τηλεφωνική απειλή για την τοποθέτηση δύο βομβών.

Τη στιγμή εκείνη βρισκόταν σε εξέλιξη η τελετή αποφοίτησης των μαθητών, οι οποίοι συνοδεύονταν από τους γονείς και τους συγγενείς τους.

Ο άγνωστος που ειδοποίησε για τις βόμβες, δήλωσε ότι θα εκραγούν σε μόλις 35 λεπτά, γεγονός που σήμανε συναγερμό στον μέγιστο βαθμό στις αμερικανικές αρχές.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στις εγκαταστάσεις και συντόνισαν τη διαδικασία εκκένωσης, ώστε να μην προκληθεί πανικός και τραυματισμοί.

Η έρευνα στο κτίριο βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Students and staff are evacuated from Manhattan high school graduation after threats of 'pipe bombs detonation' https://t.co/mBm3IrYa6D pic.twitter.com/ZbM2Q38L14

— Daily Mail US (@DailyMail) 19 June 2018