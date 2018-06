Έκρηξη σε σταθμό μετρό του Λονδίνου

Μια «μικρή έκρηξη» σημειώθηκε απόψε στον σταθμό Σάουθγκεϊτ του μετρό, στο βόρειο Λονδίνο και η βρετανική αστυνομία κάλεσε τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή αυτή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, ένας «μικρός αριθμός» ανθρώπων δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου μετά την έκρηξη αυτή, τα αίτια της οποίας παραμένουν αδιευκρίνιστα.

«Διεξάγονται έρευνες για να καθοριστεί η αιτία μιας μικρής έκρηξης» ανέφερε μέσω του Twitter η Μητροπολιτική Αστυνομία, σημειώνοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

