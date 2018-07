Τουρκία:10 νεκροί και 73 τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου

Δέκα νεκροί και 73 τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, είναι ο απολογισμός της ανατροπής έξι βαγονιών τρένου έξω από την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον Τούρκο Υφυπουργό Υγείας.

Όπως μεταδίδεται ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ ενημερώθηκε αμέσως από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Μεταφορών.

Τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι στο τρένο υπήρχαν 360 επιβάτες.

BREAKING: At least 13 dead and 73 injured after a train with over 300 passengers derailed in #Turkey's #Corlu District #Tekirdag city .

The train was en route from #Edirne to Istanbul. pic.twitter.com/Hh9zd1ixtd

