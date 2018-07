Αδυνατισμένα αλλά σε καλή κατάσταση τα αγόρια στην Ταϊλάνδη

Δύο κιλά έχασαν κατά μέσο όρο τα παιδιά που σώθηκαν μετά από 17 ημέρες παραμονής τους στην πλημμυρισμένη σπηλιά στην Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με την ενημέρωση για την πορεία της υγείας τους, τα παιδιά είναι γενικά καλά και δεν δείχνουν σημάδια άγχους.

Σε καλή κατάσταση είναι σε γενικές γραμμές η υγεία των 12 παιδιών που σώθηκαν από τη σπηλιά στην Ταϊλάνδη ενώ δεν δείχνουν και σημάδια στρες.

