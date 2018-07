Αίγυπτος: Τουλάχιστον 55 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου

Τουλάχιστον 55 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του εκτροχιασμού του τρένου που σημειώθηκε σήμερα κοντά στην Γκίζα του Καΐρου, όταν η αμαξοστοιχία κατευθυνόταν από την αιγυπτιακή πρωτεύουσα, προς στα νότια, στην πόλη Κένα της Άνω Αιγύπτου.



Ήδη, ξεκίνησαν έρευνες με εντολή του Γενικού Εισαγγελέα της Αιγύπτου για τα αίτια του εκτροχιασμού του τρένου.



Ο οδηγός της αμαξοστοιχίας κρατείται.



Επί τόπου έφτασε αμέσως για να παρακολουθήσει την εξέλιξη του θέματος ο Υπουργός Μεταφορών Χισάμ Αραφάτ.



Την υπόθεση παρακολουθεί στενά ο Πρωθυπουργός της χώρας Μουστάφα Μαντμπούλι, τονίζοντας ότι θα χυθεί άπλετο φως στα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος.



Τους τραυματίες μετέφεραν 25 ασθενοφόρα που έφτασαν επί τόπου, στα γειτονικά νοσοκομεία.



