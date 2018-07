Στις «φλόγες» το Παρίσι! Yποδέχθηκαν τους πρωταθλητές (Βίντεο)

Εκατοντάδες χιλιάδες εκστασιασμένοι Γάλλοι οπαδοί γιόρτασαν την επιστροφή της εθνικής τους ομάδας που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, πανηγυρίζοντας και τραγουδώντας το γνωστό τραγούδι των Queen "We Are The Champions", καθώς το λεωφορείο των πρωταθλητών περνούσε από τα Ηλύσια Πεδία.

Οι «Μπλε» μια δυναμική, νεανική ομάδα που κέρδισε ένα ανοικτό, γρήγορο τελικό με την Κροατία με 4-2 στη Μόσχα, εμφανίστηκε στο Παλάτι των Ηλυσίων τραγουδώντας αυθόρμητα τη «Μασσαλιώτιδα», τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, μαζί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του.

«Ευχαριστώ που μας κάνατε περήφανους», είπε ο Μακρόν στους ποδοσφαιριστές στους κήπους του προεδρικού Μεγάρου.

«Ποτέ μην ξεχνάτε από πού προέρχεστε: Όλες τις αθλητικές λέσχες σε όλη τη Γαλλία που σας εκπαίδευσαν", πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι βρέθηκαν τα Ηλύσια Πεδία, την περιοχή γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου και την Κυριακή το βράδυ, πανηγυρίζοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, και ρίχνοντας κροτίδες και φωτοβολίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η νίκη βοήθησε στην ενίσχυση της αίσθησης της εθνικής ενότητας, με τους σχολιαστές να τονίζουν το γεγονός ότι η ομάδα, η δεύτερη πιο νεανική στο πρωτάθλημα, περιλαμβάνει πολλούς παίκτες με κεντρική και βόρια αφρικανική κληρονομιά, ακόμη και αν όλοι εκτός από δύο γεννήθηκαν στη Γαλλία.