Γερμανία:Ένταλμα σύλληψης δράστη της επίθεσης σε λεωφορείο

Γερμανικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος ενός Γερμανο-Iρανού, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τον τραυματισμό με μαχαίρι των επιβατών ενός λεωφορείου στην πόλη Λίμπεκ της βόρειας Γερμανίας, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσαν σήμερα η αστυνομία και οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 34χρονος Γερμανός πολίτης τραυμάτισε χθες δέκα ανθρώπους αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν πολιτικά ριζοσπαστικοποιημένος ή ότι είχε τρομοκρατικό κίνητρο.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι ζήτησαν την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του υπόπτου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση σωματικής βλάβης και απόπειρα εμπρησμού. Ο ύποπτος θα παραμείνει υπό κράτηση.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο Λίμπεκ είπε ότι τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα καθώς ο ίδιος δεν έχει αναφερθεί σε αυτά. Ο ύποπτος έχει γεννηθεί στο Ιράν, αλλά πριν από πολλά χρόνια έλαβε την γερμανική υπηκοότητα και κατοικεί στο Λίμπεκ.

DEVELOPING: Suspect in custody after violent attack on bus in Luebeck, Germany, police say; unknown number injured, no fatalities reported. https://t.co/vZPesDw8Vq pic.twitter.com/Zw4LXr9VoH

— ABC News (@ABC) 20 July 2018