Φονικός σεισμός στην Ινδονησία-Νεκροί και τραυματίες (vid)

Οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες σήμερα για τη διάσωση εκατοντάδων ορειβατών και άλλων που αποκλείστηκαν στο Όρος Ριντζάνι, στη νήσο Λομπόκ της Ινδονησίας, μία ημέρα μετά τον ισχυρό σεισμό 6,4 βαθμών που έπληξε τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.



"Οι τελευταίες πληροφορίες που λάβαμε από την ομάδα στο πεδίο είναι ότι σήμερα όλες οι οικογένειες των σεισμοπαθών στο Όρος Ριντζάνι θα απομακρυνθούν μέσω του μονοπατιού Σεμπαλούν", δήλωσε ο Ασντιγιάντο, στέλεχος της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών στο βόρειο Λομπόκ.



Την επιχείρηση αυτή "χειρίζεται η ομάδα διαχείρισης κρίσης του Εθνικού Πάρκου του Όρους Ριντζάνι", πρόσθεσε ο Ασντιγιάντο, που όπως και πολλοί άλλοι Ινδονήσιοι χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα.



Οι αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι ο σεισμός στη νήσο Λομπόκ, στη νοτιοανατολική Ινδονησία, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους, ενώ άλλοι 162 τραυματίστηκαν και χιλιάδες σπίτια και κτίσματα υπέστησαν ζημιές.



Ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε σκηνές πανικού, με κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους και ενοίκους ξενοδοχείων να σπεύδουν επίσης να εγκαταλείψουν τα δωμάτιά τους και να αναζητούν ανοικτούς χώρους. Ο σεισμός, που σημειώθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλό εστιακό βάθος, επτά χιλιομέτρων, καταγράφηκε στις 06:47 τοπική ώρα την Κυριακή (01:47 ώρα Κύπρου).

