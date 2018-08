Σουηδία: Βασιλικά κοσμήματα έκαναν φτερά μέσα από καθεδρικό ναό

Θρασύτατη κλοπή παμπάλαιων κοσμημάτων που ανήκουν στη βασιλική οικογένεια της Σουηδίας μέσα από καθεδρικό ναό μέρα μεσημέρι διέπραξαν δύο άνδρες πριν διαφύγουν με σκάφος, ανακοίνωσαν οι σουηδικές αρχές που τους αναζητούν.

Οι κλέφτες μπήκαν χθες, Τρίτη, στον καθεδρικό ναό της πόλης Στράνγκνας, περίπου 100 χλμ. δυτικά της Στοκχόλμης, και άρπαξαν πολύτιμα κειμήλια του 17ου αιώνα.

«Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίστηκε όλη τη νύχτα χωρίς όμως αποτέλεσμα», σύμφωνα με τις αρχές.

Κλάπησαν δύο στέμματα και μια σφαίρα στην κορυφή της οποίας υπάρχει ένας σταυρός, τα οποία προέρχονταν από τους ταφικούς στολισμούς του Κάρολου Θ` που βασίλευσε στη Σουηδία και στη Φινλανδία από το 1604 έως το 1611 και της συζύγου του βασίλισσας Χριστίνας, ανέφεραν οι υπεύθυνοι του καθεδρικού ναού.

Thieves take royal jewels in Sweden in a daring daytime raid https://t.co/cWNssrjzzK pic.twitter.com/TofXjfXYsI

— Bloomberg (@business) 1 August 2018