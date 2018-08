Τραμπ προς Κιμ Γιονγκ Ουν: Ανυπομονώ να σε δω

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς χαιρέτισε τον επαναπατρισμό των λειψάνων 55 στρατιωτικών των ΗΠΑ οι οποίοι είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας σε μια τελετή στη Χαβάη την Τετάρτη, κάνοντας λόγο για μια «ιστορική στιγμή».

Τα λείψανα παραδόθηκαν από τη Βόρεια Κορέα στον αμερικανικό στρατό την περασμένη εβδομάδα, σε εφαρμογή μιας από τις συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν στη Σιγκαπούρη τη 12η Ιουνίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Ευχαριστώ τον Κιμ Γιονγκ Ουν που κράτησε την υπόσχεσή του για τον επαναπατρισμό των πεσόντων. Δεν εκπλήσσομαι για την ευγενική του πράξη. Ευχαριστώ και για το γράμμα σου, ανυπομονώ να σε δω!», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο αμερικανός πρόεδρος.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 August 2018