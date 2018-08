Φιλιππίνες:Αεροπλάνο προσέκρουσε στον διάδρομο προσγείωσης

Αεροσκάφος της Xiamen Airlines προσέκρουσε στο διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Μανίλα, στις Φιλιππίνες, όπως μεταδίδει το Airlive.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ η πτήση Flight #MF8667 από το Xiamen έκανε κύκλους πάνω από την Μανίλα, πάνω από μία ώρα πριν αποφασίσει αναγκαστική προσγείωση.

Στην δεύτερη απόπειρα, το Boeing 737-800 γλίστρησε εκτός διαδρόμου και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Οι ζημιές δείχνουν σοβαρές καθώς, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, η αριστερή μηχανή έχει αποκολληθεί από το φτερό του αεροσκάφους.

Δεν υπάρχουν για την ώρα πληροφορίες για τραυματίες.

BREAKING We’re receiving reports of crash landing at Manila airport. More to come soon on https://t.co/RJeqL2W8w5

— AIRLIVE (@airlivenet) 16 August 2018