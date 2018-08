3,8 δις από την Κίνα στην Τουρκία

Η Κίνα προσέφερε σήμερα ηθική στήριξη στην Τουρκία, λέγοντας πως πιστεύει ότι η χώρα μπορεί να ξεπεράσει τις «προσωρινές» οικονομικές δυσκολίες της.

Σε μια σύντομη δήλωση, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι:

«Η Τουρκία είναι μια σημαντική αναδυόμενη χώρα της αγοράς και η σταθερότητά της και η ανάπτυξή της ωφελούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Η Κίνα πιστεύει πως η Τουρκία έχει την ικανότητα να ξεπεράσει τις προσωρινές οικονομικές δυσκολίες και ελπίζει πως τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να περιορίσουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου».

Το υπουργείο αναφέρθηκε επίσης σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι η κρατική Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας (Industrial and Commercial Bank of China Ltd) υπέγραψε με την Τουρκία συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 3,8 δισεκ. δολαρίων.

Παράλληλα σήμερα η Κίνα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πάντα υποστηρίζει την επιχειρηματική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών και την υπογραφή συμφωνιών με βάση τους κανόνες της αγοράς.