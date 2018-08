Είναι μόλις 2,5 ετών και καπνίζει 40 τσιγάρα την ημέρα (vid)

Ένα αγοράκι από την Ινδονησία καπνίζει όλη την ημέρα και όταν δεν του δίνουν τσιγάρο γίνεται έξω φρενών.

Το απίστευτα εκνευριστικό στιγμιότυπο δείχνει στους νέους γονείς πως να ΜΗΝ μεγαλώσουν ένα παιδί.

Ένα αγοράκι που δεν έχει αρχίσει ούτε το σχολείο είναι εθισμένο στο κάπνισμα και η εικόνα που κρατάει ένα τσιγάρο και δείχνει εξοικειωμένο με αυτό απογοητεύει.

Το παιδάκι σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα ζητάει 40 τσιγάρα την ημέρα κι αν δεν του δώσουν ένα χτυπιέται σαν τρελό.

Η κακή συνήθεια γεννήθηκε όταν άρχισε να μιμείται την μητέρα του. Μάζευε τα αποτσίγαρα και τα κάπνιζε.



Boy, 2, with 40-a-day smoking habit 'goes berserk' if people don't feed his addiction. https://t.co/DYHuGiwU4a pic.twitter.com/BUg0Azc5Qq

— LADbible (@ladbible) 15 August 2018