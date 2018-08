Κατάρρευση οδογέφυρας στη Γένοβα: Το τελευταίο αντίο στα θύματα

Στην τραγική κατάρρευση της οδογέφυρας της Γένοβας και στην επιβεβλημένη απόδοση δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο καθολικός αρχιεπίσκοπος της Γένοβας, `Αντζελο Μπανιάσκο, κατά την κηδεία των θυμάτων, στον χώρο της Εκθεσης της Πόλης.

"Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, έστω και αν αυτό δεν θα σβήσει τον πόνο. Η κατάρρευση αυτή προκάλεσε ένα τεράστιο τραύμα στην καρδιά της πόλης", τόνισε ο καρδινάλιος. "Η πληγή είναι βαθιά, και οφείλεται στον απέραντο πόνο όσων έχασαν τους συγγενείς τους, ή περιμένουν να μάθουν νέα για τους αγνοούμενους. Οφείλεται και στους τραυματίες και στους άστεγους. Τόσες και τόσες είναι οι αιτίες απόγνωσης, αλλά και τα μηνύματα αλληλεγγύης που έφτασαν από την Ιταλία, όπως και από τόσες χώρες του κόσμου", πρόσθεσε. "Θα οικοδομήσουμε και πάλι γέφυρες και θα περπατήσουμε μαζί", ολοκλήρωσε ο καθολικός καρδινάλιος.

All Genoa is unite in a hug to give the last farewell to the victims!#luttonazionale #funerali #genova pic.twitter.com/py1mTIhIBJ

— Anna Riboldi (@AnnaRiboldi1966) 18 August 2018