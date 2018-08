Επίθεση με μαχαίρι στη Γαλλία-Αναφορές για νεκρό

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της πόλης Saint-Paul-Trois-Châteaux στη νοτιοανατολική Γαλλία μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε, κατά την οποία φέρεται να έχει χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να έχει τραυματιστεί ένας άνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα στον χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ. Η 45χρονη γυναίκα φέρεται να δέχτηκε από τον δράστη εννιά μαχαιριές, οκτώ στην πλάτη και μία στον λαιμό. Ο τραυματίας δέχτηκε τρεις μαχαιριές στην πλάτη και το στήθος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες σχετικά με τον δράστη και τα κίνητρα της επίθεσης.

URGENT: Stabbing attack in southern #France kills one, injures another person - reports 8https://sptnkne.ws/jtMv pic.twitter.com/aIh3p4aiG9

