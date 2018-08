Επίθεση με μαχαίρι σε εστιατόριο του Βελγίου -Μία νεκρή

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Moresnet στο Βέλγιο μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε εστιατόριο.

Οπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Η περιοχή εκκενώθηκε από τις αρχές, το περιστατικό διερευνάται.

#BREAKING: One dead after a possible knife attack at a restaurant in the county of Herve, Belgium. (Photos: @rtlinfo) pic.twitter.com/wPm0s4dKpX

— BreakingNNow (@BreakingNNow) 22 August 2018