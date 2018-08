Παρίσι:Δύο νεκροί από επίθεση με μαχαίρι-Η ευθύνη στο ISIS

Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός μετά από την επίθεση με μαχαίρι στο προάστιο Trappes του Παρισίου λίγο μετά τις 10 το πρωί (ώρα Γαλλίας). Όπως μετέδωσε το Reuters την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος «χωρίς να δίνει αποδείξεις για τον ισχυρισμό του».

Αρχικά το Reuters μετέδωσε ότι ο δράστης της επίθεσης «εξουδετερώθηκε» από την αστυνομία και στη συνέχεια το Europe 1 μετέδωσε ότι υπέκυψε στα τραύματά του.

Αν και η πρώτη πληροφορία μιλούσε για δύο νεκρούς και δύο τραυματίες, η περιφέρεια του Ιβελίν όπου βρίσκεται το σημείο της επίθεσης ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι ο επίσημος απολογισμός είναι δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας.Αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Le Parisien αναφέρουν ότι ο δράστης μετά την επίθεσή του μπήκε σε κάποιο κιόσκι από το οποίο φώναζε στους αστυνομικούς «ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Μην μπείτε, θα σας καθαρίσω όλους». Κατά τις ίδιες πληροφορίες λίγο μετά τις 10:20 (ώρα Γαλλίας) βγήκε από το χώρο και τότε τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.

Πληροφορίες του Europe1 αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν περίπου 30 ετών ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε απασχολήσει τις γαλλικές αρχές το 2016 για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για οικογενειακή τραγωδία καθώς επικαλούνται πληροφορίες ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και συγγενείς του δράστη.

A man's reportedly used a knife to attack passers-by in the western #Paris suburb, #Trappes. One person is dead and 2 others seriously injured - the attacker was also shot by police. @UCBMedia — UCB News Team (@UCBNewsTeam) 23 August 2018

BREAKING: French TV reports man attacks passersby with knife west of Paris, killing one, seriously injuring two others. — The Associated Press (@AP) 23 August 2018