Ο Τραμπ τώρα τα έβαλε και… με την Google

Η εταιρεία Google διέψευσε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί πολιτικών κινήτρων στα αποτελέσματα που εμφανίζει η κολοσσιαία μηχανή αναζήτησης, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος διαμαρτυρήθηκε έντονα μέσω του Twitter λέγοντας ότι εμφανίζονται μόνο «αρνητικές ειδήσεις» για τον ίδιο όταν κάνει αναζήτηση με το όνομά του.

«Όταν οι χρήστες πληκτρολογούν ερωτήσεις στη μπάρα αναζήτησης, ο στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι θα λάβουν τις πιο σχετικές απαντήσεις σε λίγα δευτερόλεπτα» ανέφερε η Google, η θυγατρική της Alphabet, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Η αναζήτηση δεν χρησιμοποιείται για να θέσει κάποια πολιτική ατζέντα και δεν προκαταλαμβάνουμε τα αποτελέσματά μας υπέρ οποιασδήποτε πολιτικής ιδεολογίας» συνεχίζει, διαβεβαιώνοντας ότι κάθε χρόνο βελτιώνονται οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι θα εμφανίζεται «υψηλής ποιότητας περιεχόμενο» που θα ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις των χρηστών.

«Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε την Αναζήτηση της Google και ποτέ δεν κατατάσσουμε τα αποτελέσματα για να χειραγωγήσουμε μια πολιτική άποψη», τονίζει επίσης η εταιρεία.

Νωρίτερα σήμερα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Google κρύβει τα δημοσιεύματα των «δίκαιων μμε» αφού, κάνοντας αναζήτηση με τις λέξεις «Trump News», λαμβάνει «μεροληπτικά» αποτελέσματα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, επικριτικές ειδήσεις για τον ίδιο.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 August 2018