Γέμισε με χιλιάδες μέλισσες η Times Square στη Νέα Υόρκη!(vid)

Πανικός επικράτησε την Τρίτη το πρωί στην Times Square, το πιο κεντρικό σημείο στη Νέα Υόρκη, όταν έκαναν την εμφάνισή τους χιλιάδες μέλισσες.

Η πολυσύχναστη πλατεία άδειασε από τον κόσμο, καθώς άπαντες έτρεχαν να βρουν ένα σημείο προκειμένου να καλυφθούν και να αποφύγουν τα τσιμπήματα.

Στο σημείο κλήθηκε η ειδικής υπηρεσία, οι άνδρες της οποίας χρησιμοποίησαν ειδικές στολές και... σκούπες, για να αντιμετωπίσουν τα σμήνη των μελισσών.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικράτησε:

STING OPERATION: Watch as the NYPD removes a swarm of bees from a hot dog stand in Times Square pic.twitter.com/sJXZuN7hIB

the bees are here and nyc is in love #bees #beetimessquare pic.twitter.com/ed2nlTe2Ty

It's a bee-autiful day in the neighborhood! There is a swarm of bees on an umbrella in Times Square. It's not a slow news day... but that's a lot of bees!! (photo:@ReutersTV) pic.twitter.com/dj3VRKo66Y

