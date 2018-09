ΗΠΑ:Στη φυλακή για 17 χρόνια για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε

Πέρασε 17 χρόνια στη φυλακή για ένα έγκλημα που ποτέ δεν έκανε. Τώρα, ο Ρίτσαρντ Άντονι Τζόουνς ψάχνει έναπαραθυράκι δικαιώσης για την ζωή που στερήθηκε.

Ο Τζόουνς είχε καταδικαστεί το 1999 για ληστεία μιας γυναίκας σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ στο Κάνσας.Αν και ο ίδιος βρισκόταν σε ένα πάρτι γενεθλίων, έχοντας μάλιστα για υπεράσπισης δεκάδες μάρτυρες που τον είχαν δει να διασκεδάζει κατέληξε να κατηγορηθεί και να καταδικαστεί, λόγω της ομοιότητας με τον πραγματικό δράστη της ληστείας. Εδώ που τα λέμε του φέρνει αρκετά.

Αφέθηκε ελεύθερος πέρυσι αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να συγχωρέσει τους δικαστές πυο του στέρησαν χρόνια από την ζωή του χωρίς λόγο. Πλέον κινείται δικαστικά κατά της πολιτείας του Κάνσας, απαιτώντας 1,1 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση και την επίσημη αναγνώριση της αθωότητάς του. Ο πραγματικός δράστης δεν έχει συλληφθεί εδώ και 19 χρόνια.

Όλα ξεκίνησαν όταν το 1999 στο Κάνσας, ένας άνδρας τραυματίζει μια γυναίκα αρπάζοντας το κινητό και τη τσάντα της. Λόγω του τραυματισμού το συμβάν καταχωρήθηκε ως κακούργημα και οι αρχές αναζητούσαν κάποιον με μοναδικά στοιχεία ότι ήταν αφροαμερικάνος, ονομαζόταν Ρικ και είχε μακριά μαλλιά.

Με τη φωτογραφία από τις περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων, οι αρχές αναζήτησαν στα μητρώα τους κάποιον Ρίτσαρντ ή Ρικ με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το παρεμφερές όνομα και η συγκλονιστική ομοιότητα του πραγματικού δράστη με τον άνθρωπο που τελικά κατηγορήθηκε ως δράστης οδήγησαν στη σύλληψη του Ρίτσαρντ Τζόουνς. Ο ίδιος, ωστόσο, τόσο τη στιγμή της ληστείας αλλά και την επόμενη μέρα βρισκόταν στο πάρτυ γενεθλίων της συντρόφου του.

Το άλλοθί του και οι πλείστες καταθέσεις δεν έπεισαν το δικαστήριο, που εστίασε στο ποινικό μητρώο του φερόμενου ως δράστη κι έτσι καταδίκασε τον Τζόουνς σε 19 χρόνια κάθειρξη.

Ο Τζόουνς άσκησε έφεση και έχασε ξανά.

Το δικαστήριο αποφάσισε την απελευθέρωση του Τζόουνς, στις 8 Ιουνίου ου 2017. Ωστόσο, ήδη το έγκλημα είχε παραγραφεί κι, έτσι, ο πραγματικός δράστης δεν διώχθηκε ποτέ.

Ελπίζουμε τώρα να σταθεί πιο τυχερός και να αποκτήσει αυτά που διεκδικεί.

Richard Anthony Jones paid the price for 17 years for a crime he didn't commit. Now, he wants Kansas to pay him $1.1 million and to officially proclaim his innocence. https://t.co/gjwcoEQIv5

— CNN (@CNN) 1 September 2018