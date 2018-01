Αυτά είναι τα πέντε ονόματα της λίστας Νίμιτς για την ΠΓΔΜ

Πέντε ονόματα φέρεται να κατέθεσε την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη ο Μάθιου Νίμιτς στους διαπραγματευτές Ελλάδος και ΠΓΔΜ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει το «Βήμα», οι οποίες επίσης δημοσιεύονται (εν όλω ή εν μέρει) στη σκοπιανή ιστοσελίδα «www.MKD.mk», τα ονόματα είναι στα σλαβικά και είναι τα ακόλουθα:

Republika Nova Makedonija (Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας)

Republika Severna Makedonija (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)

Republika Gorna Makedonija (Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας

Republika Vardarska Makedonija (Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη)

Republika Makedonija (Skopje) [Δημοκρατία της Μακεδονίας (Σκόπια)]

Η σύντομη γραφή των ονομάτων προτείνεται αντιστοίχως να είναι Nova Makedonija, Severna Makedonija, Gorna Makedonija, Vardarska Makedonija και Makedonija (Skopje).

Ζήτημα ταυτότητας δεν φαίνεται να υπάρχει στη δέσμη ιδεών Νίμιτς. Υπάρχει φυσικά αναφορά στη γλώσσα όπου προτείνεται εναλλακτικά είτε η γραφή «makedonski» είτε μία πιο περιγραφική της ονομασία, πχ «επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Νέας Μακεδονίας». Ανάλογη τακτική ακολουθείται και στο ζήτημα της υπηκοότητας, όπου προτείνεται είτε η σλαβική γραφή «makedonska» είτε η περιγραφή πχ «nationality of the Republic on Nova Makedonija».

Ο προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αναφέρει ότι η χρήση του ονόματος πρέπει να είναι erga omnes, δηλαδή θα ισχύει διεθνώς τόσο σε διεθνείς οργανισμούς όσο και για τις διμερείς σχέσεις της χώρας. Δεν ήταν σαφές ως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές αν ο κ. Νίμιτς προτείνει την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας. Θα πρέπει όμως να θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι η γειτονική χώρα θα χρειαστεί, με βάση και τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της, να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την έγκριση της νέας ονομασίας.