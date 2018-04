Άγκυρα σε Τσίπρα: H ελληνική κυβέρνηση «ρίχνει το επίπεδο»

Πυρά κατά του ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού «πως η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου το ποίο έχει Πρωθυπουργό και όχι Σουλτάνο».

Η Άγκυρα κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση ότι «ρίχνει το επίπεδο», ισχυριζόμενη ότι η Ελλάδα επικαλείται το κράτος δικαίου όποτε τη βολεύει.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τις οποίες κατηγόρησε εκ νέου τον κ. Τσίπρα ότι τον είχε διαβεβαιώσει πως σε 10-15 ημέρες θα κανόνιζε την επιστροφή των οχτώ τούρκων στρατιωτικών σε τουρκικό έδαφος. «Πέρασαν μήνες, πέρασαν χρόνια και ακόμη να το κανονίσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο τούρκος πρόεδρος από την Αντιόχεια.

H ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιήθηκαν σε χθεσινή ανακοίνωση καταδεικνύουν ότι οι ελληνικές αρχές κάνουν χρήση χαρακτηρισμών που ρίχνουν το επίπεδο. Καταδικάζουμε αυτές τις εκφράσεις που δεν αρμόζουν σε σοβαρό κράτος.

»Είναι επίσης γνωστό από την πρόσφατη ιστορία ότι η Ελλάδα επικαλείται τις αρχές του κράτους δικαίου και άλλες φορές, όμως αυτή την αρχή την αγνοεί, και δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται εκ μέρους των διεθνών δικαστηρίων».

Επιμένοντας για την υπόθεση των οκτώ Τούρκων αξιωματικών, που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ακόμη, στην ίδια ανακοίνωση, ότι η Ελλάδα επικαλείται το κράτος Δικαίου κατά το δοκούν, εκφράζοντας εκ νέου τις τουρκικές ενστάσεις για το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση, σεβόμενη τις δικαστικές αποφάσεις, δεν επιτρέπει την έκδοση των «οκτώ» στην Τουρκία.

