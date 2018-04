Τουρκία: Τα Ίμια είναι τουρκικό έδαφος

Mε αφορμή την έκθεση της ΕΕ για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών eεξέδωσε για πρώτη φορά γραπτή ανακοίνωσή του που αναφέρει ότι τα Ίμια είναι υπό τουρκική κυριαρχία.

«Τα Ίμια, τα νερά γύρω τους και ο εναέριος χώρος από πάνω τους είναι αποκλειστικά υπό τουρκική κυριαρχία» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ (σ.σ. το αγγλικό κείμενο αναφέρει: The Kardak Rocks and their territorial waters and airspace above them are exclusively under Turkish sovereignty).

Επικρίνουν, μάλιστα, την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση της χαρακτηρίζοντας λάθος και απαράδεκτο να βάζει τον εαυτό της στη θέση του διαιτητή ή του δικαστηρίου.

«Η στήριξη αυτή που δίνεται ως "carte blanche" από την ΕΕ στα κράτη μέλη της στις διαφορές τους με τρίτες χώρες δεν συνεισφέρει στην επίλυση αυτών των θεμάτων στο πλαίσιο της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Τέτοια στάση αντιβαίνει στις ίδιες τις αξίες της ΕΕ» προστίθεται στην ανακοίνωση.