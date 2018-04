Γιγίτ Μπουλούτ: Στείλαμε βίντεο στην Ελλάδα για τις σημαίες (vid)

Σε ένα βράδυ ο τουρκικός στρατός μάζεψε όλες τις σημαίες από τις βραχονησίδες του Αιγαίου και έστειλε σχετικό βίντεο στην Ελλάδα, υποστήριξε ο σύμβουλος για οικονομικά θέματα του Τούρκου Προέδρου Γιγίτ Μπουλούτ, λέγοντας ότι αυτό η Ελλάδα ενδεχομένως να θέλει να το αποκρύψει για να μην εξευτελιστεί. Πρόσθεσε ότι θα ήταν ντροπή η Τουρκία να κάνει πόλεμο εναντίον της Ελλάδας γιατί θα ήταν σαν ένας ώριμος άντρας να χτυπούσε ένα παιδί στην κούνια του.

Μιλώντας σε εκπομπή της TRT, ο Γιγίτ Μπουλούτ είπε: “Εγώ εδώ θα σας πω κάτι, ίσως μέχρι σήμερα δεν έχει ειπωθεί. Ίσως η Ελλάδα για να μην εξευτελιστεί προσπαθεί να το κρύψει. Αλλά πρόκειται για τις σημαίες που έστησε η Ελλάδα στις βραχονησίδες. Αυτές τις μάζεψε ο τουρκικός στρατός σε ένα βράδυ όλες και έστειλε το βίντεο στην Ελλάδα λέγοντάς τους: Κοιτάξτε εμείς τις μαζέψαμε αυτές. Εσείς που ήσασταν;”.

#Turkey's military collected all #Greece flags planted on disputed islets and rocks in Aegean Sea overnight and shared the video footages of secret operation with Greek gov't later, claims #Erdogan's chief aide Yigit Bulut. pic.twitter.com/4jjEdO1LBp

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 23 April 2018