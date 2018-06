Τα σημαντικότερα σημεία τη συμφωνίας για τη «Βόρεια Μακεδονία»

Την ονομασία των Σκοπίων, όπως προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά, ανακοίνωσε στις 7.30 ο πρωθυπουργός της χώρας Ζόραν Ζάεφ.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, η νέα ονομασία θα ισχύει erga omnes και η χώρα θα προχωρήσει σε συνταγματική αναθεώρηση και σε απάλειψη των αλυτρωτικών αναφορών.

Και το όνομα αυτής «Βόρεια Μακεδονία»

Αν και ακόμα, οι δυο πλευρές κρατούν εν κρυπτώ τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, πληροφορίες φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι τα σημαντικότερα σημεία της είναι τα εξής:

1. Απαλείφονται από το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας αναφορές σε «προστασία μακεδονικών μειονοτήτων» εκτός συνόρων και εναρμονίζεται το σχετικό με την ομογένεια άρθρο με το ανάλογο που υπάρχει στο ελληνικό Σύνταγμα.

2. Καθορίζονται μεταβατικές περίοδοι για την αλλαγή των εσωτερικών εγγράφων στη γειτονική χώρα, και αυτή η περίπλοκη διαδικασία θα συνδέεται με το άνοιγμα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της «Βόρειας Μακεδονίας».

3. Συγκροτείται επιτροπή η οποία θα εξετάσει τη χρήση εμπορικών σημάτων στις δύο χώρες.

4. Αναγνωρίζεται «μακεδονική γλώσσα» («Macedonian language»), με τη σημείωση ότι η «Βόρεια Μακεδονία» αναγνωρίζει στο πλαίσιο της συμφωνίας ότι η γλώσσα αυτή είναι σλαβικής προέλευσης.

5. Σε σχέση με την εθνικότητα ισχύει ο όρος Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia, με τη ρητή αναφορά ότι ο λαός αυτής της χώρας δεν σχετίζεται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Αν πράγματι ισχύουν τα δύο τελευταία σημεία, τότε πρόκειται για επικύρωση του αλυτρωτισμού των Σκοπίων, τον οποίο η συμφωνία υποτίθεται ότι ματαιώνει.

Συνταγματική αναθεώρηση στα Σκόπια και μετά κύρωση της συμφωνίας στη Βουλή

Προϋπόθεση για την κύρωση της συμφωνίας στη Βουλή των Ελλήνων είναι να προχωρήσουν τα Σκόπια σε συνταγματική αναθεώρηση.

«Η συμφωνία προβλέπει ότι θα τεθεί σε ισχύ από τη δική μας πλευρά, θα κυρωθεί δηλαδή από το ελληνικό κοινοβούλιο αφότου έχουν πληρωθεί οι βασικές υποχρεώσεις, δηλαδή η συνταγματική αναθεώρηση» είπε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας θα επικοινωνήσει με τους πολιτικούς αρχηγούς, για να τους ενημερώσει για τα βασικά σημεία της συμφωνίας, ενώ θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής τη διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης στη Βουλή, αμέσως μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων, για να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία.