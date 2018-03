Χάνει τις 24.000 μονάδες ο Dow Jones με βουτιά 700 μονάδων

Sell-off εκτυλίσσεται στο ταμπλό της Wall Street, καθώς οι νέες ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα, αναζωπύρωσαν τον φόβο του εμπορικού πολέμου.

Οι δασμοί θα αφορούν σειρά εισαγόμενων κινεζικών προϊόντων αξίας περίπου 60 δισ. δολαρίων.

Ο βιομηχανικός Dow Jones σημειώνει "βουτιά" 710 μονάδων ή 2,87% στις 23.974 μονάδες.

LIVE: @TheChartress joins #tictocnews for the closing bell, after the Dow tumbled more than 700 points over fears of an escalating trade war with China #tictocnews https://t.co/PBmUT59Fu3

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 22 March 2018