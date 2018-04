Νέος Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus ο Γιώργος Καμπανέλλας

Τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), αναλαμβάνει πριν το τέλος Μαΐου ο Γιώργος Καμπανέλλας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού.



Ο κ. Γιώργος Καμπανέλλας είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Sector Management) και την Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA in Oil & Gas and Energy Management).

Κατά τα τελευταία 16 χρόνια εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στο Δημόσιο. Από το 2013 εργάζεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όπου είχε την ευκαιρία να εμπλακεί ενεργά στην διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου και επιμέρους κινήτρων για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την οικονομία. Έχει εμπλακεί ενεργά στην ανάπτυξη του πολυθεματικού καζίνου θερέτρου, για το οποίο διατελεί μέλος της ομάδας υλοποίησης (Project Management Team). Από το 2015 συμμετέχει ως ομιλητής σε αριθμό επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό παρουσιάζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες σε επιμέρους τομείς της κυπριακής οικονομίας, ενώ παράλληλα διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Invest Cyprus.



Η διαδικασία επιλογής νέου Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού ενεργοποιήθηκε μετά τον διορισμό της Νατάσας Πηλείδου ως Υφυπουργού Ναυτιλίας. Το ενδιαφέρον για τη θέση ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, αφού υποβλήθηκαν πέραν των 200 βιογραφικών σημειωμάτων. Οι υποψήφιοι που επιλέγηκαν παρακάθισαν σε γραπτή εξέταση και πέρασαν από συνέντευξη ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.



O Πρόεδρος του Invest Cyprus, Μιχάλης Π. Μιχαήλ ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον νέο Γενικό Διευθυντή.

«Μιλώντας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, είμαι βέβαιος ότι ο κ. Καμπανέλλας θα ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις της θέσης και θα καταβάλει το μέγιστο των δυνατοτήτων του για συνέχιση της προσπάθειας προώθησης της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού», ανέφερε.



Με τη σειρά του, ο κ. Καμπανέλλας ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την επιλογή του, δηλώνοντας έτοιμος να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση το έργο που επιτελείται.

«Είναι τιμή μου που έχω επιλεγεί να υπηρετήσω, από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, έναν οργανισμό του οποίου το έργο έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει η Πολιτεία για επίτευξη βιώσιμης και μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης», είπε.

Ο κ. Καμπανέλλας έχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Οργανισμό.