Η Τράπεζα Κύπρου στην προεδρία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου αναλαμβάνει την προεδρία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (ΣΚΤ) δια του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου και Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών της Χριστάκη Πατσαλίδη.



Ο Σύνδεσμος απέκτησε την Τρίτη νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα πριν το τελετουργικό μέρος της Ετήσιας Γενικής του Συνέλευση, στο Συνεδριακό Κέντρο "Φιλοξενία".



Τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων εξασφάλισαν οι τράπεζες Societe Generale Bank - Cyprus Ltd, Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ και RCB Bank



Ο Πρόεδρος, τα στελέχη που θα καταλάβουν τις θέσεις Αντιπροέδρων και ο Γενικός Διευθυντής συνθέτουν την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Τραπεζών. Ταυτόχρονα, τις θέσεις μελών στο ΔΣ του ΣΤΚ συμπληρώνουν άτομα από τις υπόλοιπες τράπεζες-μέλη δηλαδή τις Alpha Bank Cyprus Ltd, AstroBank Ltd, USB Bank PLC, cdb bank, Εθνική Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Eurobank Cyprus Ltd και Ancoria Bank Ltd.



Μάτσης: Ανάγκη μείωσης του αριθμού των τραπεζών στην Κύπρο

Στην ομιλία του στη Συνέλευση ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΣΤΚ, Γιάννης Μάτσης, σε πέντε προκλήσεις και προοπτικές για τον τραπεζικό τομέα.



Αναφέρθηκε πρωτίστως στην αντιμετώπιση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.



Επίσης έκανε λόγο για ανάγκη πλήρους συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και τις ευρύτερες, διεθνείς απαιτήσεις σε σχέση με την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.



Όπως είπε, η πειστική απάντηση στην εν λόγω πρόκληση αποτελεί στοίχημα για ολόκληρη την κυπριακή οικονομία και τους εμπλεκόμενους φορείς.



Αναφέρθηκε, παράλληλα, στην ανάγκη μείωσης του αριθμού των τραπεζών στην Κύπρο μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, στη δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων, επαρκώς κεφαλαιοποιημένων και με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Με αυτό τον τρόπο, είπε, λύνεται το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού τραπεζών στην Κύπρο, που μοιράζεται περιορισμένο αριθμό πελατών, πολλούς κινδύνους, περιορισμένο περιθώριο κέρδους λόγω πίεσης των επιτοκίων δανεισμού, αλλά και του υψηλού κόστους που απορρέει από τον ανταγωνισμό που ωθεί τα καταθετικά επιτόκια σε υψηλά επίπεδα παρά την μείωση τους την τελευταία περίοδο



Ανέφερε ακόμα ότι οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν και τη διαχρονική προσέγγιση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες πολλές φορές αποτελούν τροχοπέδη στις αλλαγές, τον εκσυγχρονισμό και συνεπώς την ευελιξία και την αύξηση της παραγωγικότητας.



«Αποτελεί ισχυρή πεποίθησή μας ότι ο διάλογος με τις συντεχνίες θα πρέπει πλέον να τεθεί στη βάση του μεγάλου στόχου, δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε το πού θέλουμε να φτάσουμε κι έπειτα να αναζητήσουμε τις λεπτομέρειες και τους τρόπους», ανέφερε.



Στη δική του τοποθέτηση ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Καμμάς ανέφερε ότι η φετινή Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου πραγματοποιείται σε μια εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από διεθνή, γεωπολιτική αστάθεια, αβεβαιότητα και ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές αλλά και πολεμικές αναταραχές.

Η Κύπρος, ανέφερε, επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες εξελίξεις, αφού τόσο η γεωγραφική της εγγύτητα με τη Μέση Ανατολή όσο και η γεωπολιτική της σχέση με τον ευρύτερο δυτικό κόσμο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και με τη Ρωσία, δημιουργούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων και συνεχών αλλαγών.



Προκλήσεις, πρόσθεσε, απορρέουν και από άλλους εξωγενείς παράγοντες, όπως το αυστηρότερο εποπτικό χρηματοοικονομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και γηγενή χαρακτηριστικά της κυπριακής οικονομίας όπως το θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, καθώς και το ψηλό δημόσιο χρέος, παρά την πτωτική πορεία του.