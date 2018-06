Ο ΟΝΕΚ παραχωρεί 20 υποτροφίες για μεταπτυχιακά

Σε συνεργασία με το CIIM – Cyprus International Institute of Management, το πρωτοπόρο Business School στην Κύπρο, που εξειδικεύεται στη Διοίκηση, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου εξασφάλισε 20 υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές, ύψους έως 30%.

Όλες οι υποτροφίες θα δοθούν στη βάση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αριστείας και αφορούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα MSc in Human Resource Management, MSc Business Management, MSc in Financial Services, ΜSc in Business Intelligence & Data Analytics και MSc στην Εκπαιδευτική Ηγεσία & Διοίκηση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ impossible.works