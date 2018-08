Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες:Υστερούν στην ανέλιξη γυναικών

Oι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υστερούν συγκριτικά με άλλους κλάδους σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ανέλιξης των γυναικών σε ανώτερες θέσεις.



Αυτό διαπιστώνεται σε έρευνα της PwC με τίτλο ‘Seeing Is Believing: clearing the barriers to women’s progress in financial services’, στην οποία συμμετείχαν 290 γυναίκες επαγγελματίες ηλικίας 28 μέχρι 40 ετών, που εργάζονται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ανά το παγκόσμιο. Το δείγμα αυτό αποτελεί μέρος ευρύτερης διεθνούς έρευνας ανάμεσα σε 3,627 γυναίκες επαγγελματίες απ’ όλους τους κλάδους.



Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της PwC, η έκθεση εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς τους οποίους καλούνται να μελετήσουν οι επιχειρηματικοί ηγέτες και αφορούν στη σημασία της διαφάνειας, του διαλόγου και της εμπιστοσύνης, στην ανάγκη για ενεργό στήριξη της διεύθυνσης ώστε να εντοπιστούν οι ηγέτιδες του μέλλοντος και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει στις γυναίκες να ισορροπήσουν ανάμεσα στους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους.



Σύμφωνα με την έκθεση, το 54% των γυναικών που εργάζονται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θεωρεί ότι η διαφορετικότητα αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική του ανέλιξη εντός του οργανισμού, σε σύγκριση με το 45% των εργαζομένων σε άλλους κλάδους. Επιπρόσθετα, το 43% των γυναικών που εργάζονται στον κλάδο παγκοσμίως έχει βιώσει περιστατικά χρήσης ανάρμοστης γλώσσας, προσβολών και εκφοβισμού, συγκριτικά με το 34% των γυναικών σε άλλους κλάδους.



Η έκθεση διατυπώνει επίσης ανησυχίες για τον αντίκτυπο των πολιτικών στήριξης των εργαζόμενων μητέρων στον χώρο εργασίας, καθώς σχεδόν το 60% των νέων μητέρων στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πιστεύει ότι δεν έχει ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης μετά την επιστροφή του στην εργασία. Ταυτόχρονα, περισσότερες από τις μισές θεωρούν ότι παρά την ύπαρξη ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στην πράξη (52%) ή ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τις γυναίκες που επιλέγουν να τις αξιοποιήσουν (51%).



Η έκθεση καταγράφει ωστόσο και ενθαρρυντικές ενδείξεις προόδου εντός του κλάδου. Συγκεκριμένα, πέραν του 60% δηλώνουν ότι έχουν διαπραγματευθεί μια προαγωγή τα δύο τελευταία χρόνια, συγκριτικά με λιγότερο από το 50% του συνόλου που συμμετείχε στην έρευνα από όλους τους κλάδους. Επιπλέον, ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των γυναικών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δηλώνει αισιόδοξο για τις ηγετικές του δεξιότητες και την ικανότητά του να επιτύχει τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες.