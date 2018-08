‘Ενας μήνας για τις προσφορές στο λιμάνι Λάρνακας

Μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2018 πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι επενδυτές τις προσφορές τους για το έργο της ενιαίας ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας.



Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας ανέφερε ότι «τους τελευταίους μήνες η διαδικασία προσφορών για το συγκεκριμένο έργο, παρατείνεται για πολλοστή φορά. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τέλη Ιουλίου με την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων, είχε αναφερθεί πως στις 24 Αυγούστου το Υπουργείο έπρεπε να υποβάλει στον επενδυτή την πρόταση του για την ενιαία ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας και τέλη Σεπτεμβρίου να υποβληθεί η τελική πρόταση από τον επενδυτή».



Ωστόσο, συνέχισε, το Υπουργείο ζήτησε νέα παράταση δύο περίπου εβδομάδων με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να γνωστοποιήσει τα τελικά έγγραφα προσφορών στις 7 Σεπτεμβρίου, με τους επενδυτές να υποβάλουν την τελική τους προσφορά μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.



Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Βύρας είπε ότι «στα αρχικά στάδια του τρέχοντος διαγωνισμού είχαν δηλώσει συμμετοχή τρεις κοινοπραξίες από τις οποίες αποχώρησαν οι δύο. Τελικά απέμεινε η κοινοπραξία από το Ισραήλ (Ampa Ltd & Israel Shipyards Ltd) να διεκδικήσει το μεγάλο έργο της Λάρνακας, αναμένοντας να ενημερωθεί για τους όρους που θα επιβάλει η κυβέρνηση με την ολοκλήρωση της διαδικασίας «release of final tender documents», προτού υποβάλει την τελική της προσφορά».



Εξήγησε ακόμα ότι «στα συγκεκριμένα έγγραφα θα καταγράφονται οι όροι της κυβέρνησης όπως για παράδειγμα το ενοίκιο που θα πρέπει να καταβάλλεται προς το κράτος. Ωστόσο για τους επενδυτές το βασικό εμπόδιο είναι το θέμα του πλαφόν στο εμπόριο για το λιμάνι της Λάρνακας».



Οι Ισραηλινοί, συνέχισε «περιμένουν να ενημερωθούν κυρίως για το πλαφόν, ενώ σε περίπτωση που δεν ξεκαθαριστούν όλες οι εκκρεμότητες, είναι αποφασισμένοι να αποχωρήσουν από το διαγωνισμό».



Ανέφερε ακόμα ότι «εάν η κυβέρνηση επιλύσει τελικά το θέμα που προέκυψε με το πλαφόν στο εμπόριο του λιμανιού και αρθούν όλα τα εμπόδια, οι Ισραηλινοί θα πραγματοποιήσουν τη μεγαλύτερη επένδυση σε όλη τη Κύπρο, που ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Τα σχέδια των Ισραηλινών περιλαμβάνουν τουριστικές κυρίως αναπτύξεις αλλά με συμβατές εμπορικές χρήσεις, κάτι που συμβαδίζει πλήρως με τη θέση της Λάρνακας».