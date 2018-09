«Κόλλησαν» στη διαδικασία στη δίκη της Focus

Άρχισε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η διεξαγωγή και δεύτερης δίκης εντός δίκης για εξέταση της νέας έντασης που ήγειρε η υπεράσπιση της Marfin Investment Group, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση Focus, αναφορικά με τα τεκμήρια της υπόθεσης που παραλήφθηκαν από τις βρετανικές αρχές.

Πρόκειται συνολικά για 12 τεκμήρια που αφορούν σε έγγραφα και ψηφιακούς δίσκους, τα οποία παρέλαβαν οι κυπριακές αρχές στα πλαίσια αιτημάτων δικαστικής συνδρομής που απέστειλαν προς τις βρετανικές αρχές.

Η υπεράσπιση στηρίζει την ένσταση της σε τέσσερις λόγους: (α) Δεν υπάρχει συσχετισμός τεκμηρίων και αιτημάτων κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας (β) Έχει ακολουθηθεί μια ανορθόδοξη διαδικασία κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας (γ) Υπήρξε παραβίαση του απορρήτου της αλληλογραφίας χωρίς να προηγηθεί δικαστικό διάταγμα αγγλικού δικαστηρίου και (δ) Οι ψηφιακοί δίσκοι περιέχουν άσχετη μαρτυρία με τη διαδικασία.

Η Κατηγορούσα Αρχή κάλεσε σήμερα ως μάρτυρα της τον επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας διερεύνησης της υπόθεσης, Υπαστυνόμο του ΤΑΕ Γεώργιο Ανδρέου, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής που συντάχθηκαν από την Αστυνομία και προωθήθηκαν προς τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοση του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος απεβίωσε.