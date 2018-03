11 νεκροί στη συντριβή τουρκικού αεροσκάφους

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν τουρκικό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως μεταδίδουν τουρκικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την ιρανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το αεροπλάνο φέρεται να συνετρίβη κοντά στην πόλη Σαχρ-ε-Κοντρ, 370 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Το σημείο της συντριβής βρίσκεται σε ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε ορεινή περιοχή και έπιασε φωτιά, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Είχε απογειωθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Iranian website @Entekhab_News posted on telegram this picture saying it was taken few minutes after the plane crash pic.twitter.com/4NqtT6xhlU

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 11 March 2018