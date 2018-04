Τηλεφωνικό τετ α τετ Αναστασιάδη - Νετανιάχου ενόψει Τριμερούς

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, αναφέρει σε αποψινή ανάρτησή του στο twitter o Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.

Σύμφωνα με τον κ. Προδρόμου, Αναστασιάδης και Νετανιάχου αντάλλαξαν απόψεις, ενόψει της επικείμενης Τριμερούς (Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ), για τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία για τη σταθερότητα στην περιοχή μας.

President @AnastasiadesCY in phone conversation with PM @netanyahu today. Exchange of views on regional issues, cooperation for stability and the forthcoming #Trilateral meeting. pic.twitter.com/zzp8y3DMQg

