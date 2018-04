Τετ α τετ ΥΠΕΞ - Βρετανού Υπουργού Brexit στο Λονδίνο

Συνάντηση με τον Υπουργό Brexit της βρετανικής Κυβέρνησης είχε το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο συμμετέχοντας στις προπαρασκευαστικές εργασίες της συνόδου των ηγετών των 53 κρατών-μελών της Κοινοπολιτείας.



Επί τάπητος στη συνάντηση τέθηκε η πρόοδος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ για το Brexit και τη μελλοντική εμπορική σχέση.



Ο Υπουργός Εξωτερικών επαναβεβαίωσε τη θέση της Κύπρου υπέρ της στενότερης δυνατής μελλοντικής σχέσης μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών.



Οι δύο Υπουργοί σημείωσαν εξάλλου την αμοιβαία διάθεση για διατήρηση και ενίσχυση των διμερών σχέσεων στο μέλλον, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς την έξοδο από την ΕΕ.



Useful discussion with Cyprus' Foreign Minister, Nikos Christodoulidis about our shared priorities for the future, including through the Brexit negotiations. pic.twitter.com/Q4TR2g9yZq

— David Davis (@DavidDavisMP) 18 April 2018