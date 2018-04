Αναφορά στο Κυπριακό στο ανακοινωθέν Κοινοπολιτείας

Αναφορά στο Κυπριακό θα περιλαμβάνεται στο ανακοινωθέν που θα εκδοθεί με το πέρας των εργασιών της Συνόδου της Κοινοπολιτείας, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις συναντήσεις που είχε με αρχηγούς κρατών, πρόβαλε την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου του ΓΓ των ΗΕ, ζητώντας την υποστήριξη τους.



Σε ενημέρωση για τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σύνοδο και για τις διμερείς επαφές του, προέβη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.

Presentation to Heads of Government, on behalf of the Commonwealth Ministerial Action Group (#CMAG),the Group’s biennial report, @Commonwealth18, @commonwealthsec, @CyprusMFA, #CHOGM2018 pic.twitter.com/1YtgqaNiw7

— NikosChristodoulides (@Christodulides) 19 April 2018