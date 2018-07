Μανχάταν:Αγωγός ατμού εξερράγη-Κυκλοφοριακό χάος (vid)

Αγωγός ατμού εξερράγη πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Flatiron στο Μανχάταν δημιουργώντας κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά αλλά εικόνες και video εμφανίζουν την περιοχή είναι καλυμμένη από ένα πυκνό σύννεφο καπνού.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής καθώς υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει πυρκαγιά κάτω από το οδόστρωμα στο σημείο της έκρηξης.

Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Η έκρηξη έχει δημιουργήσει έναν κρατήρα στο μέσο του δρόμου.

Explosion in Manhattan engulfs New York street in plumes of smoke https://t.co/z5pgrsk64F pic.twitter.com/cEmQ2E9235 — The Independent (@Independent) 19 July 2018

(Flatiron District, Manhattan) Steam Pipe Explosion —This was the scene after a steam pipe exploded on a busy street, propelling heavy smoke into the air. Follow here: https://t.co/XYEWB2VS9t #CitizenAppNYC pic.twitter.com/KajDPFxxYt — Citizen NYC (@CitizenApp_NYC) 19 July 2018