StandByGreece: Τεράστια ανταπόκριση - Συνεχίζονται οι εισφορές

Μεγάλη ανταπόκριση πέρα από κάθε προσδοκία έδειξαν οι Κύπριοι στο κάλεσμα των ΜΜΕ για τη στήριξη και ανακούφιση των πυρόπληκτων της Αττικής, στη μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες από τις 17:00 το απόγευμα μέχρι και τις 23:00 στο Δημοτικό Πάρκο Λευκωσίας.

Πάνω από 8.000 άνθρωποι, κατέκλυσαν το Δημοτικό Πάρκο από νωρίς το απόγευμα, αγοράζοντας κουπόνια και κάνοντας έτσι τη δική τους εισφορά στον δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό.

Η Κύπρος έδειξε για ακόμη μια φορά την φιλανθρωπία της αλλά και την αγάπη της προς την Ελλάδα, σε αυτή την πρωτοβουλία η οποία βρήκε την άμεση και συγκινητικά μαζική ανταπόκριση όλων των ΜΜΕ της Κύπρου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία και κατάφερε να συγκεντρώσει μέσα σε λίγες ώρες πάνω από 100.000 ευρώ! Σημειώνουμε ότι εκδήλωση προγραμματίστηκε και διοργανώθηκε μέσα σε 4-5 μέρες. Το ποσό αυτό αφορά μόνο την εκδήλωση. Οι εισφορές σε τράπεζες, από SMS και στον Ραδιομαραθώνιο που διοργάνωσε το ΡΙΚ, θα ανακοινωθούν μετά την Παρασκευή όπου και θα ολοκληρωθεί η όλη προσπάθεια.

Στην εκδήλωση έλαβε χώρα και η μεγάλη συναυλία όπου πέντε Κυπριακά συγκροτήματα οι Theo & Alex, On tour, Cashiers, Neon Knights, The boots, The Fuse τραγούδησαν αφιλοκερδώς ενω οι δημοφιλείς τραγουδιστές Αντώνης Ρέμος και Άννα Βίσση ένωσαν τις φωνές τους με κυπριακά συγκροτήματα, τραγουδώντας και αυτοί αφιλοκερδώς στην μεγάλη εκδήλωση αγάπης και αλληλεγγύης.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη και σε αυτήν παρέστησαν επίσης μέλη της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας.

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης, θα δοθούν για την ανοικοδόμηση υποδομών δημοσίου συμφέροντος και για τα παιδιά στις πυρόπληκτες περιοχές στην Ανατολική Αττική.

Η είσοδος στη συναυλία ήταν δωρεάν, ενώ στο χώρο συγκεντρώνονταν χρήματα, μέσω εισφορών στο περίπτερο του Hope for Children. Επίσης, στον χώρο πωλούνταν ποτά και τρόφιμα, τα οποία προσέφεραν δωρεάν κυπριακές εταιρείες.

Ο χώρος παραχωρήθηκε αφιλοκερδώς από τον Δήμο Λευκωσίας.

Οι προσφορές συνεχίζουν κανονικά έως και την Παρασκευή 03 Αυγούστου με διάφορους τρόπους. Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε το μικρό μας λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια με τους πιο κάτω τρόπους:

Εισφορές Μέσω SMS:

HOPE στο 5533 (Χρέωση € 1,02 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

HOPE στο 7733 (Χρέωση € 4,07 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Εισφορές Μέσω Τράπεζας με αγορά κουπονιών ή κατάθεση :

Bank of Cyprus:

" Hope For Children- Stand By Greece

Αρ. Λογαριασμού:105-10-837690-01 Hellenic Bank HFC "HOPE FOR CHILDREN Αρ. Λογαριασμού: 357029595483

Η αγάπη που έδειξαν η Κύπριοι ήταν πραγματικά συγκινητική. Σας ευχαριστούμε.