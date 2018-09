Αντιδράσεις στην πρόταση για απαγόρευση καπνίσματος στα γήπεδα

Αντιδράσεις προκαλούνται από την πρόθεση του Κινήματος Οικολόγων να επαναφέρει πρόταση νόμου μέσα από την οποία θα τροποποιείται ο Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος τον οποίο ψήφισε η βουλή πριν από δύο χρόνια.

Η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται με σκοπό όπως υποστηρίζεται, από πλευράς Κινήματος Οικολόγων για να βάλει εκ νέου στο τραπέζι πτυχές οι οποίες βρίσκονταν στο νόμο, που ψήφισε η βουλή και είχαν καταψηφιστεί από την πλειοψηφία βουλευτών.

Μιλώντας στην Offsite ο πρόεδρος του κινήματος οικολόγων Γιώργος Περδίκης, σημείωσε ότι ως κίνημα επαναφέρουν τις απόψεις που είχαν και στο παρελθόν ανταποκρινόμενοι και στην αντίδραση που υπήρξε από άτομα με ευαισθησίες σε θέματα υγείας.

Κληθείς να σχολιάσει εάν το θέμα με την απαγόρευση του καπνίσματος στα γήπεδα ήταν στην αρχική νομοθεσία, ο κύριος Περδίκης σημείωσε ότι ήταν εισήγηση από την επίτροπο προστασίας δικαιωμάτων του παιδιού και είχε συζητηθεί στην βουλή χωρίς να συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία για να συμπεριληφθεί στο νόμο.

Όπως σημείωσε ο κύριος Περδίκης όσον αφορά την πρόταση για απαγόρευση του καπνίσματος στα γήπεδα, υπήρξε και τοποθέτηση από τον πρόεδρο του ΚΟΑ Κλεάνθη Γεωργιάδη, ο οποίος σημειώνει ότι ο οργανισμός δεν είναι αρνητικός στο να υπάρξει απαγόρευση του καπνίσματος στις κερκίδες, επισημαίνοντας ότι μπορούν να υπάρχουν ειδικοί χώροι για τους καπνιστές, κάτι το οποίο αφήνει ικανοποιημένους τους Οικολόγους.

Καταληκτικά ο κύριος Περδικής επισήμανε, ότι από την στιγμή που πλέον στα γήπεδα οι οπαδοί παίρνουν εισιτήρια για συγκεκριμένες θέσεις θα είναι εύκολο καθώς θα ζητούν θέση για καπνιστές, αναφέροντας ότι και σε πρόσφατα Mundial απαγορεύεται το κάπνισμα στις κερκίδες.

Αντιδράσεις στο twitter

Η συγκεκριμένη πρόταση έφερε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χρήστες να δείχνουν την αντίθεση τους στην πρόταση αυτή.

Επισημαίνοντας στον Γιώργο Περδίκη ότι πρώτα θα πρέπει να κοιτάξουν την ασφάλεια των σταδίων και μετά να προβούν στις όποιες απαγορεύσεις.

Μάλιστα στην όλη συζήτηση στο διαδίκτυο παρενέβη και ο τέως αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Βίκτωρας Παπαδόπουλος ο οποίος σχολίασε: Φιλαθλοι watch out , Περδικης is around. Ηρθε η ωρα σας να σωθείτε. " Για το καλό σας για το καλό σας θα μουδιάσει το κορμί και το μυαλό σας..." που λεει και ο Μηλιωκας.