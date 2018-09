Nike:Η διαφήμιση που βάζει «φωτιές» στις ΗΠΑ-Καίνε τα παπούτσια

Η Νike μας έχει ξαφνιάσει πολλές φορές -και κατά κανόνα ευχάριστα- με τα τολμηρά μηνύματα που περνάει με τις διαφημίσεις της. Και φυσικά οι ιθύνοντες έχουν πλήρη επίγνωση των αντιδράσεων που συχνά προκαλούν στις πιο συντηρητικές- έως συχνά ακραίες- κοινωνικές ομάδες κυρίως στις ΗΠΑ αφού θίγει θέματα ισότητας, φυλετικών διακρίσεων κλπ.

Αυτή τη φορά όμως η εταιρεία έκανε- όπως διαπιστώσαμε με μεγάλη ικανοποίηση- ένα βήμα παραπέρα τόσο με την επιλογή του αθλητή που επέλεξε να πρωταγωνιστήσει στην διαφήμισή της όσο και με το μάντρα που συνδύασε με εκπληκτικό τρόπο με το γνωστό της trademark (και διαρκή προτροπή), «Just Do It». Εδώ βέβαια αυτό το «Απλά κάντο» λαμβάνει μια πολύ διαφορετική διάσταση που κάποιοι ερμηνεύουν ως προτροπή σε ανυπακοή!

Η διαφήμιση

Ο αθλητής-πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας δεν είναι άλλος από τον Colin Kaepernick και η φράση που συνοδεύει τη διαφήμιση είναι «Believe in something. Even if it means sacrificing everything» («Να πιστεύεις σε κάτι. Ακόμη και εάν σημαίνει πως θα θυσιάσεις τα πάντα.» ενώ το μήνυμα αυτό ενισχύεται από το trademark «Just Do It.» δηλαδή «απλά κάντο».

Θα μπορούσε να θεωρηθεί μια «αθώα» διαφήμιση. Τα τρία βασικά στοιχεία αυτής όμως δηλώνουν ξεκάθαρα πως δεν είναι. Και χαιρόμαστε πολύ γι′ αυτό. Για την ακρίβεια η εταιρεία φαίνεται να στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα προς την αμερικανική κοινωνία. Γι′ αυτό και ενόχλησε πολλούς ακραίους και συντηρητικούς στις ΗΠΑ που εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους…καίγοντας προϊόντα της εταιρείας και ανεβάζοντας χαζά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον αντίποδα βέβαια πολλοί έσπευσαν να στηρίξουν τη Nike όσο και τον αθλητή όπως η αγαπημένη Serena Williams.

Especially proud to be a part of the Nike family today. #justdoit pic.twitter.com/GAZtkAIwbk — Serena Williams (@serenawilliams) 4 September 2018

Γιατί όμως τα βασικά στοιχεία της διαφήμισης εκνεύρισαν κάποιους; Θα πρέπει πρώτα να πάμε πίσω στο χρόνο και να δούμε ποιος είναι ο Colin Kaepernick.

Ο Kaepernick– που κάποιοι δυσκολεύονται να προφέρουν το όνομά του αλλά τον ξεχωρίζουν εξαιτίας της χαρακτηριστικής του κόμης- είναι παίχτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου και το 2016 έγινε το πρόσωπο που αναζητούσε το κίνημα διαμαρτυρίας που σάρωνε τις ΗΠΑ.

Είχαν προηγηθεί οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις κακοποιήσεων (ή ακόμη και δολοφονιών) αλλά και των αυθαίρετων συλλήψεων μαύρων πολιτών από λευκούς αστυνομικούς, με αποκλειστικό κριτήριο το χρώμα του δέρματος τους και η διαμόρφωση του κινήματος #Black Lives Matter.

Ο Kaepernick λοιπόν έκανε το- μέχρι τότε-αδιανόητο. Ενώ στο γήπεδο παιάνιζε ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ και όλοι στέκονταν προσοχή με την δεξιά παλάμη ακουμπισμένη στην καρδιά, εκείνος γονάτισε και έσκυψε το κεφάλι. Έγινε πρώτο θέμα στα ΜΜΕ, η εικόνα και η είδηση ταξίδευε χωρίς σταματημό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι των απωθέωσαν και κάποιοι εξαπέλυσαν σε βάρος του σφοδρή επίθεση.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 September 2018

Αυτή η μορφή διαμαρτυρίας, για την παραβίαση των δικαιωμάτων των μαύρων πολιτών όσο και άλλων εθνικοτήτων που ζουν στις ΗΠΑ, συνεχίστηκε καθ′ όλη την αγωνιστική σεζόν ενώ αρκετοί αθλητές ακολούθησαν το παράδειγμα του.

Συνεχίστηκαν όμως και οι αντιδράσεις…Οι δε απειλές δεν άργησαν να έρθουν. Αρχικά από την ίδια την ομοσπονδία ενώ για το θέμα τοποθετήθηκε, φυσικά, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter.

At least 24 players kneeling this weekend at NFL stadiums that are now having a very hard time filling up. The American public is fed up with the disrespect the NFL is paying to our Country, our Flag and our National Anthem. Weak and out of control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 November 2017

Πληροφορίες μάλιστα ανέφεραν πως είχε ζητήσει τον αποκλεισμό των παικτών από την αγωνιστική εκλαμβάνοντας αυτή τη μορφή διαμαρτυρίας ως προσβλητική για την σημαία και το αμερικανικό έθνος.

Σήμερα ο Kaepernick δεν παίζει σε κάποια ομάδα ως συνέπεια της διαμαρτυρίας του ενώ έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της Εθνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου καταγγέλλοντας αυτή πως άσκησε πίεση στις ομάδες-μέλη της να μην κλείσουν συμβόλαιο μαζί του. Η Ομοσπονδία ζήτησε να απορριφθεί η προσφυγή μόλις πριν από μερικά 24ωρα αλλά το δικαστήριο έκρινε πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συζητηθεί η υπόθεση.

Σε κάθε περίπτωση ο Kaepernick είναι το πρόσωπο που, όπως λέει και η διαφήμιση, πίστευε σε κάτι και όπως αποδείχθηκε δεν δίστασε να θυσιάσει τα πάντα…