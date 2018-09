«Παραγωγικό» τετ α τετ Λουτ-Ντάνκαν

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Λονδίνο η συνάντηση της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Τζέιν Χολ Λουτ με την πολιτική ηγεσία του Foreign Office.



Η κα Λουτ συναντήθηκε τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ, όσο και με τον Υπουργό Ευρώπης σερ Άλαν Ντάνκαν.



Αμφότεροι επαναβεβαίωσαν προς την αξιωματούχο του διεθνούς οργανισμού τη στήριξη της βρετανικής κυβέρνησης στις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού.



Σε ανάρτησή του στο Twitter ο σερ Άλαν Ντάνκαν χαρακτήρισε τη συνάντηση «παραγωγική».



«Με πολιτική βούληση μία συμφωνία παραμένει εφικτή», πρόσθεσε ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης.

The Foreign Secretary and I today reiterated UK’s support for #Cyprus settlement in productive meeting with @UN Cyprus consultant Jane Holl

Lute. With political will, an agreement remains within reach. pic.twitter.com/DZ3EJMTevw

— Sir Alan Duncan MP (@AlanDuncanMP) 12 September 2018